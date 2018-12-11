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Поврежденный наводнением мост восстанавливают на Кубани

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В Туапсинском районе Краснодарского края приступили к восстановлению моста через реку Пшенахо. Переправа была повреждена при повышении уровня воды из-за сильных ливней.

Мост в селе Георгиевском соединял улицы Заречную, Олимпийскую и Интернациональную с остальной частью населенного пункта. Строители начали установку бетонных опор 60-метровой переправы. Если погода будет благоприятной, плиты на новую конструкцию удастся установить в течение десяти дней. В таком случае мост будет открыт к концу декабря. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Пока жителей переправляют через реку на автомобилях повышенной проходимости.

Наводнение произошло в Краснодарском крае из-за сильных ливней в конце октября. Были эвакуированы более 380 жителей Туапсинского и Апшеронского районов. 600 человек остались без газа, около 60 тыс. человек – без воды.

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