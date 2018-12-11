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Жителя Воркуты осудят за мошенничество с жилищными сертификатами

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В суд Воркуты передали уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве с государственными жилищными сертификатами. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 40 млн рублей.

Следствие установило, что подозреваемый совершал мошеннические действия под видом оказания услуг по приобретению и продаже жилья в рамках реализации жилищных сертификатов для переселения из районов Крайнего Севера.

Он получал от их владельцев нотариальную доверенность на покупку жилья, а затем на имя своего знакомого приобретал непригодные для проживания квартиры и дома на территории Московской, Ленинградской, Нижегородской области и Краснодарского края.

Позже это жилье покупалось на средства жилищного сертификата. Разницу между фактической стоимостью помещений и суммой социальной выплаты преступник забирал себе. Потерпевшими по этому делу проходят 15 жителей Воркуты, сообщает ИА FlashNord.

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