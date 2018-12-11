Парламент Нью-Дели атаковали обезьяны

Парламент Нью-Дели атакован, захватчики окружили здание по периметру. Требуют оккупанты только одного — еды, и побольше. Тысячи обезьян носятся по крышам, рвут линии электропередачи и лезут в окна. Звери даже забираются в кабинеты и расправляются с важными документами.

Власти города наняли 40 охотников за приматами — пока от этого не легче. На работу чиновники вынуждены ходить, вооружившись палками и камнями. Их страх понятен: 10 лет назад стая диких обезьян убила вице-мэра Нью-Дели. Нашествие макак и лангуров каждый год становится бедствием для города. Причинять вред животным нельзя — в индуизме обезьяны священны.