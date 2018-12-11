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Брянский суд рассмотрит дело о взятке за сдачу ЕГЭ

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В Брянске будут судить 56-летнюю женщину, обвиняемую в посредничестве в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, в марте и апреле 2018 года она дважды передавала начальнику отдела общего образования управления образования по 30 тыс. рублей за успешную сдачу ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Дама пыталась помочь 23-летнему мужу своего специалиста по маникюру, который хотел поступить в вуз и сомневался в знаниях.

В результате было возбуждено уголовное дело. Молодой человек также стал фигурантом, отмечает NASHBRYANSK.RU.

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