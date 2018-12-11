В Минобороны рассказали о препятствиях в восстановлении Сирии

Достойные условия жизни, рабочие места, новые дома и только одна помеха. В Минобороны рассказали о препятствиях на пути восстановления Сирии.

«Наверное, только наши американские партнеры до сих пор не хотят видеть, сколько уже сделано для возрождения мирной жизни в Сирии. Они с непостижимым упрямством удерживают 55-километровую оккупированную зону вокруг Эт-Танфа, где разгуливают 6 тыс. вооруженных боевиков, и препятствуют расформированию лагеря беженцев «Рукбан». Это уже практически последний оплот зла, несправедливости и ужаса для простых сирийских граждан, устроенный США на территории независимого государства», — заявили в ведомстве.