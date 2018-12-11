Печать магистра Тевтонского ордена нашли в камне из Королевского замка

В кирпиче из Королевского замка на территории Калининграда нашли печать магистра Тевтонского ордена. Находка принадлежит историку Сергею Трифонову.

По его словам, он забрал 300 кирпичей, которые остались после взрыва исторического объекта, 100 отдал в музей в Королевских воротах, а оставшиеся обследовал с использованием металлоискателя. В одном из камней обнаружилась печать магистра ордена.

Как объяснил общественник в интервью Калининград.Ru, в наше время в начале строительства в землю опускают капсулы, а в те времена это были кирпичи с печатью внутри.

Трифонов еще не закончил исследование печати. Впоследствии он передаст ее в музей в Королевских воротах.

Королевский замок представляет собой композицию из стен и зданий разных эпох, с XIII по XX века. Его постоянно перестраивали. После Второй мировой войны главные башни и стены сохранились, но в 1957 году развалины замка были взорваны.

В конце сентября стало известно, что руины Королевского замка покроют специальным раствором для того, чтобы законсервировать.