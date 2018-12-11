Программу «Арктический доктор» обсудили в правительстве Мурманской области

В правительстве Мурманской области прошло оперативное совещание, на котором губернатор Марина Ковтун особое внимание уделила вопросу реализации программы «Арктический доктор».

Как рассказал министр здравоохранения области Валерий Петрухин, программа востребована у специалистов с сентября 2018 года. Сейчас по программе работают 16 врачей, которые прибыли из девяти регионов России. Среди них врачи первичного звена и стационара, узкие специалисты, фтизиатр, стоматологи и врач скорой помощи. В ближайшее время должны прибыть еще двое специалистов. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В ходе совещания губернатор отметила, что результат программы заметен и запрос востребованность на специалистов есть. В связи с этим она заявила, что программу «Арктический доктор» необходимо продлить на 2019 год.

Во время заседания также отмечалось, что программой не могут воспользоваться жители тех муниципальных регионов, которые обслуживает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. В связи с этим министру здравоохранения области было поручено подготовить в агентство обращение с предложением о распространении данной программы на федеральные медучреждения.