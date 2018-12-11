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Мигранты забросали камнями полицейских в Германии

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Фото: Global Look Press/Oelbermann / deutzmann.net
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Мигранты забросали полицейских камнями в немецком городе Бамберг. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает издание Bild.

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Инцидент произошел в ночь на вторник. Выходцы из Эритреи, проживающие в центре приема беженцев, напали на сотрудников службы безопасности центра и забаррикадировались в здании.

Прибывших по вызову полицейских мигранты начали забрасывать камнями. В это время в одной из квартир вспыхнул пожар. Жильцы были эвакуированы. В ходе инцидента пострадали 11 человек, в том числе один полицейский. Девять человек отравились угарным газом.

В ходе операции полицейские задержали восемь мигрантов. Проводится расследование по подозрению в нарушении общественного порядка и поджоге.

В середине ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ.

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