В Райффайзенбанке прокомментировали информацию об SMS за 700 рублей

Представители Райффайзенбанка в беседе с «Известиями» прокомментировали материал «Коммерсанта», в котором утверждается, что банк взимает с клиентов 700 рублей за SMS, оповещающих о наличии задолженности перед финансовой организацией.

Издание отмечает, что данное SMS-оповещение представляет собой «комиссию за мониторинг просроченной задолженности», которая пришла на смену «штрафу за просрочку оплаты минимального платежа» и действует с 1 июля 2014 года. Утверждается, что подобные действия нелегитимны, поскольку в России уже больше четырех лет действует закон «О потребительском кредите (займе)», который четко ограничивает размер штрафных санкций по кредитам.

В Райффайзенбанке подчеркнули, что клиент, принимая решение об использовании кредитной карты, соглашается с общими правилами пользования (они опубликованы на сайте организации).

«Комиссия за мониторинг просроченной задолженности начисляется только в том случае, если заемщик не осуществил минимальный платеж в установленные условиями обслуживания кредитной карты сроки. В случае наступления просрочки банк несет дополнительные издержки по мониторингу платежной дисциплины, которые заложены в комиссию», — подчеркнул представитель банка.

В пункте 7.5.5 общих условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан в Райффайзенбанке также говорится, что комиссия за мониторинг просроченной задолженности взимается с клиента в том случае, если он не осуществил минимальный платеж в установленные сроки.

«В случае если сумма, внесенная для оплаты минимального платежа недостаточна для полной оплаты и разница составляет не более 10 рублей, банк оставляет за собой право не начислять комиссию за мониторинг просроченной задолженности. При неуплате минимального платежа… банк вправе потребовать немедленного погашения общей суммы задолженности по кредиту, а также судебных издержек и иных расходов Банка по взысканию задолженности (при их наличии)», — следует из документа.

Между тем Райффайзенбанк — не единственная кредитная организация в России, которая фиксирует пени и неустойки за просроченные платежи. Так, например, клиенты некоторых банков, которые вовремя не внесли ежемесячный платеж или внесли меньшую сумму, чем предусматривает кредитный договор, должны выплатить неустойку за просрочку возврата кредита (по основному долгу и процентам) в размере 1% в день на сумму просроченной задолженности.