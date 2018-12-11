Два школьника пострадали на катке в подмосковном Краснознаменске

Два ребенка получили порезы рук на открытом катке в Краснознаменске Московской области. Помощь пострадавшим оказали очевидцы.

По словам местных жителей, через несколько дней после открытия катка инцидент произошел с мальчиком. Он упал и получил порез пальцев. Через некоторое время на катке пострадала девочка. Она упала из-за того, что ее толкнул неизвестный посетитель. При падении школьница не успела сгруппироваться, в итоге ей проехали по пальцам. Порезы оказались серьезными, но очевидцам удалось остановить кровь. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в московских парках откроют более 40 катков с натуральным покрытием. Они будут работать в 23 парках, причем в 12 парках — бесплатно.