Адресную инвестиционную программу рассмотрели в правительстве Тверской области

Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2019–2021 годы рассмотрели на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, которое состоялось во вторник, 11 декабря. Объем финансирования АИП составит более 16 млрд рублей.

По словам губернатора Тверской области, АИП является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В программу включены строительство особо важных объектов, которые обеспечивают решение задач в развитии инфраструктуры, экономики и социальной сферы региона. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Финансирование АИП в 2018 году составило более 4,8 млрд рублей, что в 5,5 раза больше по сравнению с 2016 годом. В 2019 году на реализацию программы запланировано предусмотрено почти 6 млрд рублей.

В общей сложности финансирование АИП на 2019–2021 годы составит более 16 млрд рублей. Так, наибольший объем средств направят на здравоохранение — более 5,8 млрд рублей. Свыше 3,3 млрд рублей предусмотрено на жилищно-коммунальное хозяйство, почти 3 млрд на образование, 1,3 млрд на туризм и 1,2 млрд на дорожное хозяйство. На реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта направят более 1,3 млрд рублей.

С 2019 года в проект программы включено более 70 объектов. В том числе будут возведены три школы, детская областная клиническая больница, более 10 детских садов и четыре спортивных центра. Также запланированы различные реконструкции, в том числе очистных сооружений и дорог, и другие виды деятельности.