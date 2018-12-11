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Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, которая накануне попросила о помощи. Он привез женщине продукты и подарил щенка, сообщили 11 декабря администрации региона.

Отшельница Агафья Лыкова срочно просит о помощи

Отмечается, что отшельнице доставили 300 кг сена, 490 кг комбикорма для коз и домашней птицы, а также муку, крупы, овощи и фрукты. Вместе с Цивилевым женщину  навестил глава Таштагольского района Владимир Макута. Кроме того, Лыкову осмотрел прибывший вместе с чиновниками врач, уточняет телеканал «360»

10 декабря стало известно, что 74-летняя отшельница позвонила красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи — женщина сообщила, что у нее кончаются продукты, после чего связь внезапно оборвалась.

Лыкова — представительница российского старообрядчества. Ее семья жила в тайге в полной изоляции с 1937 года, их обнаружили геологи в Западных Саянах в 1978 году.

Три года назад женщине передали спутниковый телефон, но попросили не звонить по пустякам. Как пояснил Гришаков, отшельница до того замучила эмчеэсовцев, что они «отключили Агафью из своей жизни».

Раньше Лыковой активно помогал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, но с его уходом с должности ситуация изменилась и про отшельницу все забыли. Так, к празднику 8 Марта ей доставили продукты и букет роз.

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