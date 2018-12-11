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Липецкий аэропорт пока останется без магазина duty free

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Международный аэропорт «Липецк» остался без магазина беспошлинной торговли. На право открытия duty free претендовала компания «Фирма Уран-М», зарегистрированная на территории аэропорта Шереметьево-2.

Управление потребительского рынка и ценовой политики отказало в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Основанием для этого стали не должным образом оформленные компанией документы.

Представители ЗАО «Фирма Уран-М» оспорили решение в Арбитражном суде Липецкой области. Как передает LipetsкМеdiа, им отказали в удовлетворении требований. Магазины беспошлинной торговли (duty free) должны были появиться в Липецке, а также в 42 аэропортах России.

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