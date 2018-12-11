Более 82% украинцев заявили о недоверии президенту

Большинство украинцев не доверяют властям страны. Такие выводы следуют из опроса, проведенного с 23 ноября по 3 декабря Киевским международным институтом социологии.

Так, 81,6% опрошенных граждан Украины не доверяют президенту, 90,3% — Верховной раде. Судам не верят 84,6% граждан страны, к правительству не испытывают доверия 85,2% опрошенных.

Больше всего украинцы доверяют волонтерским организациям (так ответили 65,5% респондентов) и церкви — 56,9%. Вооруженным силам доверяют 53,1% опрошенных граждан страны.

«52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей, и правила, по которым живет общество», — следует из опроса, опубликованного 11 декабря.

На вопросы социологов ответили 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву регионов.

Ранее 11 декабря сообщалось, что на Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Из всех ответивших только 7% думают, что разрыв договора пойдет на пользу Украине, остальные же 93% уверены, что это выгоднее России.