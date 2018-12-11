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Металлургическое предприятие загорелось в Оренбургской области

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На территории металлургического предприятия «НСплав» в Новотроицке Оренбургской области загорелось оборудование одного из цехов. Сообщение поступило на пульт дежурного примерно в 10 часов утра. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На месте работали 43 человека и 14 единиц техники. В течение часа огонь локализовали и ликвидировали. Никто не пострадал, пишет РИА «Оренбуржье». В настоящее время дознаватели выясняют причины возгорания.

Вечером 4 декабря в Санкт-Петербурге загорелся склад бумажной продукции. В тушении принимали участие четыре единицы техники, в том числе пожарный поезд, и 20 человек. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.

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