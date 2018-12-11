Скорый пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии из-за лопнувшего под локомотивом рельса. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщила пресс-служба компании «Болгарские железные дороги».

Инцидент произошел утром на участке между станциями Своге и Реброво. В результате происшествия движение было временно приостановлено.

В поезде, следовавшем из Софии в Варну, находились около 100 пассажиров. Никто из них не пострадал. В пресс-службе добавили, что для пассажиров организовали автобусное сообщение в связи с временным прекращением движения на участке железной дороги.

8 декабря в Южной Корее сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Каннына в Сеул. В момент происшествия его скорость составляла 103 км/ч, а внутри находились 198 пассажиров. В результате инцидента ранения получили как минимум 14 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.