Истязавшую младенца мать приговорили к трем годам колонии в Татарстане

Суд в Татарстане вынес решение в отношении 24-летней жительницы Ютазинского республики, которую обвиняли в истязании ребенка, неисполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.

Как сообщает Inkazan.ru, 18 сентября девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила своего восьмимесячного сына ножом в область шеи и живота. Ребенка удалось спасти.

На суде девушка призналась, что таким способом пыталась успокоить ребенка, который долго плакал. В итоге судья дал ей три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Ребенка передали в приемную семью, в отношении его матери началась процедура лишения родительских прав.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил местную жительницу к восьми месяцам лишения свободы условно за то, что она не ухаживала за своим новорожденным ребенком. Она не меняла ему белье и подгузники. В итоге малыша госпитализировали.