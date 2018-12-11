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Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей

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Глава Росгвардии Виктор Золотoв подал иск на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному. По словам адвоката Шоты Горгадзе, в случае присуждения денег, они будут направлены в один из детских домов.

В пресс-службе Люблинского районного суда Москвы суда уже подтвердили получение искового заявления. 

«Он (Золотов — Ред.) просит признать ложными и порочащими опубликованные Навальным сведения, в течение 10 дней опубликовать опровержение и взыскать с него моральный вред в размере 1 млн рублей», — сообщили в суде журналистам ТАСС.

Отмечается, что заявление будет направлено судье, который в течение пяти дней решит вопрос о его принятии к производству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать подачу иска. Он отметил, что ничего об этом не знает и посоветовал обращаться с соответствующим запросом в Росгвардию. При этом адвокат Шота Горгадзе пояснил, что в исковом заявлении речь в том числе идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по словам Навального, «объедает своих сотрудников». 

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