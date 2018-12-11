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РФ предоставила США полную информацию о якобы взломе сервера Демпартии в 2016 году

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российская сторона предоставила Соединенным Штатам исчерпывающую информацию по поводу якобы взлома сервера Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года. Об этом рассказал во вторник, 11 декабря, замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ Николай Мурашов.

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По его словам, первые сообщения о вмешательстве в работу сервера американской политической парии появились 31 октября 2016 года. Затем последовали новые данные с технической информацией о совершенном взломе.

«Вся эта информация была нами проанализирована, еще до инаугурации президента США Дональда Трампа. Наш ответ, с нашей точки зрения, носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне», — передает слова Мурашова агентство ТАСС.

Заместитель директора НКЦКИ также выразил готовность опубликовать эту информацию, если американские власти дадут согласие. В соответствии с законодательством при информационном обмене подобного рода данные не могут быть разглашены без согласия обеих сторон, пояснил Мурашов.

Он также уточнил, что изначально после появления сообщений о взломе сервера Демпартии США не обращались к российской стороне по официальным каналам.

Заявления о российском вмешательстве в американские выборы появились в 2016 году в ходе президентских выборов. Демократы, в том числе экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая на тот момент была кандидатом на пост главы государства, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия категорически отрицает эти обвинения.

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