Парижские школьники вышли на акцию протеста

Акция протеста французских школьников и лицеистов проходит в Париже. На площади Сен-Мишель в латинском квартале столицы Франции собрались молодые люди и девушки с плакатами.

Как во вторник, 11 декабря, передает «РИА Новости», пока атмосфера на акции спокойная, молодые люди поют песни и выкрикивают лозунги, например, «Макрон, ты проиграл, молодежь на улицах!»

Студенческие акции протеста начались во Франции на минувшей неделе, к ним присоединились школьники. Учащиеся высказываются против проведенной ранее реформы образования, усложняющей отбор при поступлении в высшие учебные заведения.

Массовое недовольство французов началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря власти Франции пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Тем не менее многие из них требуют отставки Макрона с поста президента и роспуска правительства.

Накануне президент Франции объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране.