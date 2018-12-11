Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Президент России Владимир Путин простился во вторник, 11 декабря, с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральный дом журналиста в Москве. Российский лидер возложил букет алых роз к гробу и высказал слова соболезнования близким и коллегам основательницы Московской Хельсинской группы, передает «РИА Новости».

Траурная церемония с советской и российской правозащитницей началась в 10:00 мск. Отдать дань почтения Алексеевой также пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие общественные и политические деятели.

Накануне Госдепартамент США выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой, отмечает НСН.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. За свою деятельность правозащитница была удостоена многих наград, в том числе французского ордена Почетного легиона (2007), рыцарского креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорского креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонского ордена «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и других. Алексеева — автор более 100 работ по вопросам прав человека.

Тело Алексеевой будет кремировано на Троекуровском кладбище. Захоронение урны с прахом состоится в семейной могиле в присутствии только родных и близких усопшей.