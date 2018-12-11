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Чемпионат по вырезанию снежинок пройдет в Удмуртии

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В городе Глазове в Удмуртии выберут самого искусного создателя снежинок из бумаги. Там в воскресенье, 16 декабря, состоится чемпионат по вырезанию снежинок.

Как сообщает ИА «Сусанин», участники чемпионата посоревнуются не только в изготовлении ажурных снежинок, но и будут отгадывать на скорость загадки, поучаствуют в мастер-классах и музыкальных пятиминутках. Победителю чемпионата полагается приз — два билета в театр.

В Хабаровске на главной площади установят ледяные зеркала. Это будет эксперимент победителя международных конкурсов, скульптора Сергея Логинова.

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