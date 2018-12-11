СК начал проверку по факту обнаружения тела женщины в мусорном баке в Москве

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела женщины в мусорном баге на юго-западе Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СУК РФ по столице.

Труп неизвестной женщины 45–50 лет на вид нашли утром 10 декабря рядом с одним из жилых домов по улице Грина. На ней были надеты меховой полушубок, белая водолазка, черно-белая юбка и бежевые сапоги. При визуальном осмотре специалисты не выявили признаков насильственной смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, там было установлено, что на теле женщины нашли следы удушения. Поисковая собака, прибывшая на место преступления с кинологами, взяла след и увела их в сторону соседнего дома. При помощи камер видеонаблюдения оперативники смогли отследить перемещения человека, который поместил труп в мусорный контейнер. Устанавливается личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть женщины наступила незадолго до того, как ее тело было найдено.

4 декабря сообщалось, что тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе в Москве.