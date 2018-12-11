Прокуратура проверит детсад в Хабаровском крае из-за инфекции

Правоохранительные органы проводят проверку по факту массовой заболеваемости кишечной инфекции в детском саду в Хабаровском крае. Работа учреждения приостановлена.

Вспышка заболеваемости была зафиксирована в хабаровском детском саду «Рябинка». Все дети проходят амбулаторное лечение, болезнь у них протекает в легкой форме. В пищеблоке и группах был выявлены нарушения, которые способствовали распространению инфекции. Работу детского сада приостановили, сообщает ИА AmurMedia. В учреждении проводится дезинфекция.

В отношении детского сада началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Проверку по факту вспышки заболеваемости проводит прокуратура. Кроме того, началась доследственная проверка, в ходе которой следственный комитет уточнит количество пострадавших и источник распространения инфекции.