Зимники к отдаленным селам не удается открыть в ХМАО из-за погоды

Необычно теплая погода в Ханты-Мансийском автономном округе не позволяет обеспечить проезд в отдаленные деревни и поселки. Об этом сообщил источник в местном управлении МЧС.

В этом сезоне планируется открыть 54 зимников и 85 ледовых переправ, однако на данный момент работают всего две ледовые переправы и один автозимник (в Ханты-Мансийском районе Югры). Из-за этого страдают и местные жители, и соцобъекты, и предприятия. «Цена на вертолетные перелеты очень высокая, а необходимость в перемещении есть всегда: продовольствие, медицина и так далее», — цитирует инсайдера ИА «Ура.ру».

В ХМАО есть множество труднодоступных населенных пунктов. Единственным видом связи с ними сейчас являются зимники — автомобильные дороги, которые действуют только при минусовой температуре.