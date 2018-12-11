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Зимники к отдаленным селам не удается открыть в ХМАО из-за погоды

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Необычно теплая погода в Ханты-Мансийском автономном округе не позволяет обеспечить проезд в отдаленные деревни и поселки. Об этом сообщил источник в местном управлении МЧС.

В этом сезоне планируется открыть 54 зимников и 85 ледовых переправ, однако на данный момент работают всего две ледовые переправы и один автозимник (в Ханты-Мансийском районе Югры). Из-за этого страдают и местные жители, и соцобъекты, и предприятия. «Цена на вертолетные перелеты очень высокая, а необходимость в перемещении есть всегда: продовольствие, медицина и так далее», — цитирует инсайдера ИА «Ура.ру».

В ХМАО есть множество труднодоступных населенных пунктов. Единственным видом связи с ними сейчас являются зимники — автомобильные дороги, которые действуют только при минусовой температуре. 

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