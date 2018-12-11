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Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

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Американская компания Google оштрафована на 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров во вторник, 11 декабря.

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Он отметил, что причиной штрафа стало неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Жаров добавил, что Роскомнадзор будет добиваться от американской компании соблюдения российского законодательства.

«Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — приводит ТАСС слова Жарова.

Согласно российскому законодательству, поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого необходимо присоединиться к ФГИС, которая содержит перечень запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующий законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июня текущего года.

В ноябре управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении американской компании. Впоследствии замглавы ведомства Вадим Субботин провел встречу с представителем Google Дороном Авни и предложил компании присоединиться к ФГИС. Предложение не было принято.

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