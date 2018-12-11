Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Американская компания Google оштрафована на 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров во вторник, 11 декабря.

Он отметил, что причиной штрафа стало неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Жаров добавил, что Роскомнадзор будет добиваться от американской компании соблюдения российского законодательства.

«Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — приводит ТАСС слова Жарова.

Согласно российскому законодательству, поисковые системы обязаны исключать из выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого необходимо присоединиться к ФГИС, которая содержит перечень запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующий законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июня текущего года.

В ноябре управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении американской компании. Впоследствии замглавы ведомства Вадим Субботин провел встречу с представителем Google Дороном Авни и предложил компании присоединиться к ФГИС. Предложение не было принято.