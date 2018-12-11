Детский тубдиспансер планируют отремонтировать в Великих Луках в 2019 году

В Великих Луках могут провести ремонт детского туберкулезного диспансера в 2019 году. Речь об этом шла на заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В ходе заседания заместитель председателя госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Денис Иванов отметил, что в Пскове и в Великих Луках ситуация с тубдиспансерами стоит очень остро. Детский корпус в Великих Луках имеет трещину, здание расходится. Об этом сообщает Псковская Лента Новостей.

Для ремонта здания и разработку необходимой для этого документации требуется около 12 млн рублей. Отмечается, что есть шанс найти необходимую сумму и провести работы в следующем году. По итогам обсуждения было принято решение предусмотреть в бюджете средства на противоаварийные работы.

Что касается тубдиспансера в Пскове, то на ремонт здания необходимо 160 млн рублей и около 12 млн рублей на разработку документации. На заседании было принято решение продолжить работу по изысканию средств на ремонт.