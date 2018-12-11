Прямой эфир

Новый стадион ФК «Тоттенхэм» откроют в феврале 2019 года

0
Фото: tottenhamhotspur.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открытие нового стадиона лондонского ФК «Тоттенхэм» отложили минимум до февраля 2019 года. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что до сдачи объекта в эксплуатацию на стадионе проведут ряд тестовых мероприятий. В настоящее время в «Тоттенхэме» готовы принять 6 тыс. болельщиков и провести экскурсию, однако, по мнению руководства, к более крупным мероприятиям арена пока не готова, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в футбольном клубе рассчитывали сыграть на новом стадионе первый матч 13 января 2019 года против команды «Манчестер Юнайтед». Как напоминает «Спорт-Экспресс», ранее переезд «Тоттенхэма» на новую арену неоднократно откладывался из-за проблем с безопасностью. Ориентировочная новая дата первого домашнего матча — 2 февраля против ФК «Ньюкасл».

В конце ноября сообщалось, что стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он получил название «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Вертонгена в «Интер»
Столичный стадион «Локомотив» получил новое название

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017