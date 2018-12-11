Новый стадион ФК «Тоттенхэм» откроют в феврале 2019 года

Открытие нового стадиона лондонского ФК «Тоттенхэм» отложили минимум до февраля 2019 года. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что до сдачи объекта в эксплуатацию на стадионе проведут ряд тестовых мероприятий. В настоящее время в «Тоттенхэме» готовы принять 6 тыс. болельщиков и провести экскурсию, однако, по мнению руководства, к более крупным мероприятиям арена пока не готова, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в футбольном клубе рассчитывали сыграть на новом стадионе первый матч 13 января 2019 года против команды «Манчестер Юнайтед». Как напоминает «Спорт-Экспресс», ранее переезд «Тоттенхэма» на новую арену неоднократно откладывался из-за проблем с безопасностью. Ориентировочная новая дата первого домашнего матча — 2 февраля против ФК «Ньюкасл».

В конце ноября сообщалось, что стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он получил название «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».