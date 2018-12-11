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Контрафактный сыр нашли в магазинах Волгоградской области

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Жители Волгограда вновь пожаловались на подозрительный сыр, который продается в местных магазинах. Фальсификат под видом полноценной продукции распространяют три производителя-фантома из Рязани, Смоленска и Бурятии. Это выяснили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», речь идет о сыре производства ООО «Есенинские просторы» из Рязанской области, ООО «Хуторяночка» из Улан-Удэ и ООО «Янтарь» из Смоленска. В ведомстве отметили, что продукты производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Сыр маркируют недостоверными сведениями, что может вызвать отравление.

Жителей Волгоградской области порекомендовали не покупать кисломолочную продукцию этих компаний, и в случае обнаружения ее на полках магазинов сообщать в Роспотребнадзор. Предостережение разослали во все крупные торговые сети, ретейлеры должны в ближайшее время самостоятельно снять с продажи подозрительный товар.

Ранее на «Колхозном рынке» в городе Волжском Волгоградской области нашли сыр, запрещенный к сбыту по санкционным правилам. Изъято более 4,5 кг «Дорблю», сделанного в Германии. Его сожгли.

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