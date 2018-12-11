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Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Петрозаводске

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В Петрозаводске планируют установить контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Они появятся на 70 мусорных площадках города. Документ с компанией по реализации раздельного сбора подписала и. о. директора ООО «Автоспецтранс» Анна Музалева.

Металлические накопители для сбора мусора будут установлены на 70 площадках до конца декабря 2018 года. Для бумаги будут предоставлены контейнеры объемом четыре куба, для сбора ПЭТ-бутылок и стекла — объемом два куба. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

На данный момент в городе уже установлены восемь контейнеров для стекла и ПЭТ-бутылок и 16 контейнеров для сбора бумаги.

Весь собранный раздельно мусор будет вывозиться в ангар на сортировочную линию на Заводской улице. Там отходы будут отсортированы и подготовлены для транспортировки за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.

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