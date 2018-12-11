Девочка умерла от отита из-за позднего лечения в Красноярском крае

Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехмесячной девочки от отита в Красноярском крае. По версии следствия, мать поздно обратилась за лечением.

Признаки заболевания проявились у малышки в конце ноября. По данным следователей, многодетная мать сначала сама лечила девочку от гнойного отита. К врачам женщина обратилась лишь тогда, когда состояние ребенка резко ухудшилось. Младенца госпитализировали в Саянскую районную больницу и поместили в палату интенсивной терапии.

Девочку прооперировали в день госпитализации. Несмотря на оказанную помощь, 7 декабря она скончалась. Согласно заключениям экспертов, причиной смерти стал гнойный отит, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи дадут правовую оценку действиям матери. Проводится допрос врачей.