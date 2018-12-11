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Прокурорская проверка идет во Владимирском перинатальном центре

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Во Владимире прокуратура проводит проверку работы областного перинатального центра. Ее инициировал депутат регионального законодательного собрания Максим Шевченко. В случае если в медучреждении найдут нарушения, областной департамент здравоохранения обязан будет поспособствовать их устранению.

В депутатском запросе указывается на несоответствие предоставляемой департаментом информации в ответ на два обращения Сергея Плаксина, супруга погибшей Анны Бобриковой, а также в акте проверки областного управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Как отмечает ИА «Владимирские новости», депутат указывает на то, что в августе 2016 года прокурорская проверка, в частности, установила отсутствие при перинатальном центре поликлиники кабинета диагностики, отделения охраны репродуктивного здоровья и физиотерапевтического отделения.

Таким образом, центр не был дооснащен до уровня акушерского стационара третьей А группы, то есть не соответствовал статусу перинатального центра. В то же время в СМИ и публичных заявлениях представителей департамента здравоохранения есть сведения о том, что некоторые отделения всё же были созданы еще в 2014 году. То есть, указывает депутат, информация противоречива, а значит прокуратура должна внести ясность в этот вопрос.

Летом 2016 года Анна Бобрикова впала в кому после родов во владимирском перинатальном центре. У нее началось кровотечение, остановить которое врачам не удалось. В октябре женщина умерла. Ее супруг заявлял о том, что в перинатальном центре Бобриковой неправильно оказывали помощь. Он обратился в надзорные органы, требуя проверить учреждение.

В ноябре уголовное дело возбудили в Ставрополе после смерти женщины в родительном отделении больницы № 4. В ее гибели подозревают акушера.

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