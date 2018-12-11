Эксперты проверят качество топлива на автозаправках

Роскачество, Минпромторг и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запустили проект по исследованию качества бензина. Пилотный проект будет проведен в Ставропольском крае, в 2019 году. После подведения итогов, подобные программы будут запущены в других регионах страны, передает пресс-служба Российской системы качества во вторник, 11 декабря.

«Топливо на заправках первых ста пилотных АЗС будет досконально проверено в соответствии с широкой программой испытаний. Наиболее распространенный в России бензин АИ 92 будет закуплен экспертами в федеральных и региональных сетях, а также на частных заправках, где его исследуют по 30 критериям качества и безопасности», — говорится в сообщении Роскачества.

По итогам исследования, специалисты определят фальсификат, реальное и заявленное октановое число, а также качественные характеристики топлива.

Эксперты отрасли отмечают, что основными источниками фальсифицированного топлива являются базы нефтепродуктообеспечения, работающие в розницу. Недобросовестные организации смешивают разные партии горючего и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок.

Данные о проведенных Роскачеством испытаниях будут направлены вместе с протоколами в Росстандарт для принятия административных мер реагирования по выявленным нарушениям. Результаты будут представлены на Госкомиссии.

Летом этого года стало известно, что порядка 76% автозаправок обманывает водителей и не доливает топливо в бензобаки.