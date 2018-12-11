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В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии стала высадка пассажиров двух поездов из-за удержания дверей. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места», — рассказали в организации журналистам РБК.

Собеседники издания отметили, что правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы. При этом на Замоскворецкой линии движение поездов от «Орехово» до «Автозаводской» было нарушено по техническим причинам.

«Oдин из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку», —  добавили в пресс-службе. 

Сбой произошел утром 11 декабря. Движение поездов уже восстановлено и введено в график.

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