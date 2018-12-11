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Приостановлена переработка нефти на Антипинском НПЗ в Тюменской области

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С 3 декабря на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекращены поставки нефти, переработка приостановлена. Об этом рассказали порталу «Наш город» работники предприятия. Также стало известно о задержках зарплаты. 

Проблемы с поставками возникли и у Марийского НПЗ, который, как и АНПЗ, входит в группу предприятий «Новый поток». Партнер АНПЗ Сбербанк 30 ноября одобрил дополнительные лимиты общим размером 9 млрд рублей для закупки нефти и оплаты текущих расходов.

В конце октября правительство России договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года. Все вертикально интегрированные компании и все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизельного топлива в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года плюс 3%. Соглашение действует до 31 марта 2019 года.

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