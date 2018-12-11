«Интерфакс» узнал о возможной отставке начальника Центра «Э»

Начальник Главного управления МВД России по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин вскоре может быть отправлен в отставку. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Валиулин вскоре может покинуть должность», — сказал собеседник агентства.

Валиулин возглавил Центр «Э» в сентябре 2012 года. С 2008 года он был начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.