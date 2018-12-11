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Около 5 тыс. человек приняли участие в новой акции «День без турникетов»

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Декабрьская акция «День без турникетов», которая на этот раз прошла в новом формате, привлекла внимание почти 5 тысяч жителей и гостей Москвы. За три дня мероприятия они посетили около 35 инновационных технопарков, Hi-Tech офисов и легендарных мануфактур столицы.

Организаторы с 6 по 8 декабря провели для горожан увлекательные экскурсии. Самыми популярными площадками стали детские технопарки, мануфактуры, Hi-Tech офисы, а также площадки, где прошли квест и интерактивные мастер-классы.

Так, в детском технопарке МФЮА «Наукоград» гости смогли проследить за эволюцией технических устройств с XVIII века до наших дней. Не остались без внимания лаборатории робототехники, графического и промышленного дизайна и архитектуры, в которых школьники осваивают профессии будущего, бьются на хакатонах и готовятся к конкурсам.

Участники акции смогли также узнать тонкости кузнечного ремесла в Первой Кузне и освоить основные навыки работы с металлом с помощью опытных мастеров. А в обувной мастерской Gottlieb Schwarz посетители смогли открыть для себя интересную информацию об истории разных моделей, ознакомиться с секретами ручного производства обуви и узнать, как выбрать качественную обувь.

В свою очередь ведущий производитель лаков для ногтей ОЛБО, познакомил гостей об особенностях развития уникальных продуктов для нейл-индустрии, которые разработаны с учетом требований профессионалов и демонстрирующие лучшие достижения современных технологий.

В онлайн школе английского языка SkyEng посетители экскурсии смогли погрузиться в уникальную атмосферу офиса, увидеть студию видеозаписи и многое другое. Гости школы узнали секреты эффективного изучения языка и преимущества онлайн-обучения, получили подарки от школы и возможность выиграть главный приз – месяц английского с одним из звездных преподавателей SkyEng.

Также в рамках акции прошел квест. На территории образовательного комплекса Техноград участники смогли определить свою будущую профессию и заодно обучиться навыкам, которые станут необходимыми для освоения экзопланет в недалеком будущем. Победителям, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены ценные призы.

Акция «День без турникетов» проводится в этом году уже в пятый раз, но в новом формате. Впервые она прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восьми предприятиях побывали около 600 человек. С тех пор участниками акции стали свыше 65 тысяч человек и более 100 инновационных площадок столицы. Последняя акция состоялась в октябре, в ней приняли участие почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий.

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