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Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Росгвардии Виктор Золотов во вторник, 11 декабря, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — цитирует его ТАСС.

Горгадзе отметил, что Золотов требует взыскать с блогера 1 млн рублей. По его словам, в случае присуждения судом денег они будут переданы в один из детских домов. Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его (Навального. — Ред) словам, объедает своих сотрудников», — пояснил Горгадзе.

Отмечается, что суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение пяти дней.

В сентябре Золотов выступил с видеообращением к Навальному, в котором вызвал того на поединок. Глава Росгвардии пояснил, что блогер допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические размышления», что не принято просто так прощать в офицерской среде.

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