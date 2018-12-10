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Пятый канал достиг рекордных показателей в ноябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пятый канал установил исторический рекорд по среднемесячной доле канала «Все 25–59». В ноябре этот показатель составил 6,7%, сообщили «Известиям» в пресс-службе телеканала.

По итогам осени канал занял второе место в аудитории «Женщины 25–59» (7,8%), а также в утреннем эфире по выходным дням (7,2%). Весомый вклад в такие показатели внес цикл документальных фильмов «Моя правда». Особый успех у зрителей имел выпуск от 14 октября, где главной героиней стала Ирина Алферова.

Премьерные выпуски программы «Светская хроника» сохраняют за собой среднюю долю 7,3% от всего количества женской аудитории 25-59 лет. Серию документальных расследований «Вся правда о…» смотрит 6,8% этой же аудитории.

В октябре Пятый канал получил две премии ТЭФИ — специальный почетный приз за вклад в телевизионное искусство и награду в номинации «Утренняя программа».

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