Прямой эфир

В Новочеркасске не успели к сроку украсить город

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новочеркасске Ставропольского края сорвали сроки украшения города к новогодним праздникам. Завершить работу по декорированию фасадов планировалось к 10 декабря, однако это сделано лишь частично. Ситуацию обсуждали на совещании в администрации города.

Выяснилось, что с поручением справились социальные учреждения, а магазины от графика отстали. По словам мэра Игоря Зюзина, которые приводит RostovGazeta, плохо сработали торговые сети, которые могут позволить себе хорошие украшения.

Глава администрации попросил ответственные службы снова проработать этот вопрос с теми, кто не справился с поручением.

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, какие подарки стали самыми желанными для россиян в этом году. В основном у волшебника просят решить квартирный вопрос и увеличить доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокорин и Мамаев смогут отметить Новый год с оливье
Большинство россиян решили остаться на Новый год дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017