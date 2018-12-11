В Новочеркасске не успели к сроку украсить город

В Новочеркасске Ставропольского края сорвали сроки украшения города к новогодним праздникам. Завершить работу по декорированию фасадов планировалось к 10 декабря, однако это сделано лишь частично. Ситуацию обсуждали на совещании в администрации города.

Выяснилось, что с поручением справились социальные учреждения, а магазины от графика отстали. По словам мэра Игоря Зюзина, которые приводит RostovGazeta, плохо сработали торговые сети, которые могут позволить себе хорошие украшения.

Глава администрации попросил ответственные службы снова проработать этот вопрос с теми, кто не справился с поручением.

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, какие подарки стали самыми желанными для россиян в этом году. В основном у волшебника просят решить квартирный вопрос и увеличить доходы.