В США эвакуировали штаб-квартиру представительства Демократической партии

В штаб-квартире представительства Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир провели эвакуацию после того, как в здании обнаружили подозрительную посылку. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, три человека находились в непосредственной близости от обнаруженного пакета, но после осмотра медики у них не выявили никаких травм и отклонений. Представители Демократической партии отказались от комментариев.

На данный момент здание закрыто, а проезд для машин временно запрещен. На месте работают федеральные правоохранительные органы.

7 декабря сообщалось, что редакция телеканала CNN в Нью-Йорке была эвакуирована из-за угрозы взрыва. Сотрудников начали выводить в середине транслируемого шоу, и из-за этого журналистам пришлось запустить ранее записанные программы.