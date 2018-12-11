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В США эвакуировали штаб-квартиру представительства Демократической партии

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Фото: concordmonitor.com
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В штаб-квартире представительства Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир провели эвакуацию после того, как в здании обнаружили подозрительную посылку. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, три человека находились в непосредственной близости от обнаруженного пакета, но после осмотра медики у них не выявили никаких травм и отклонений. Представители Демократической партии отказались от комментариев.

На данный момент здание закрыто, а проезд для машин временно запрещен. На месте работают федеральные правоохранительные органы.

7 декабря сообщалось, что редакция телеканала CNN в Нью-Йорке была эвакуирована из-за угрозы взрыва. Сотрудников начали выводить в середине транслируемого шоу, и из-за этого журналистам пришлось запустить ранее записанные программы.

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