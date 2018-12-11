Минздрав Алтайского края рассказал о состоянии упавшей в яму с кипятком девочки

В Барнауле 10 декабря в яму с кипятком упала девятилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Ребенок получает необходимое лечение в полном объеме. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве отметили, что ребенок получил термический ожог 1-й, 2-й и 3-й степени левой нижней конечности. Общая площадь ожога составляет 20% от поверхности тела. У девочки ожоговый шок тяжелой степени. С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.

Информацию о пострадавшем ребенке разместила в группе «Инцидент Барнаул» местная жительница. По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли из школы по улице Маяковского, когда увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери захотела с ним сфотографироваться, но провалилась под снег и стала кричать.

Девочку вытащила подруга, сняла с нее сапоги и стала прикладывать к ногам снег. Затем она дотащила ее до здания соцзащиты, где пострадавшей вызвали скорую медицинскую помощь.

По факту произошедшего СУ СКР по Алтайскому краю организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.