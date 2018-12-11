Прямой эфир

Минздрав Алтайского края рассказал о состоянии упавшей в яму с кипятком девочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле 10 декабря в яму с кипятком упала девятилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Ребенок получает необходимое лечение в полном объеме. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве отметили, что ребенок получил термический ожог 1-й, 2-й и 3-й степени левой нижней конечности. Общая площадь ожога составляет 20% от поверхности тела. У девочки ожоговый шок тяжелой степени. С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.

Информацию о пострадавшем ребенке разместила в группе «Инцидент Барнаул» местная жительница. По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли из школы по улице Маяковского, когда увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери захотела с ним сфотографироваться, но провалилась под снег и стала кричать.

Девочку вытащила подруга, сняла с нее сапоги и стала прикладывать к ногам снег. Затем она дотащила ее до здания соцзащиты, где пострадавшей вызвали скорую медицинскую помощь.

По факту произошедшего СУ СКР по Алтайскому краю организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок провалился под лед в подмосковной Балашихе
Ребенок упал в подвал и сломал позвоночник в Каменске-Уральском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017