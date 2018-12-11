Новый поисково-спасательный отряд создадут на северо-востоке Башкирии

В селе Малояз Салаватского района Республики Башкортостан в соответствии с поручением врио главы региона создают новый поисково-спасательный отряд. Это позволит обеспечить прикрытие спасателями и защиту населения и территории северо-востока республики.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, расположение отряда позволит существенно сократить время прибытия спасателей для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Находиться он будет около федеральной трассы М-5 Москва–Уфа–Челябинск, автодорог регионального значения Кропачево–Месягутово–Ачит и Бирск–Тастуба–Сатка.

Также оно будет удобным для выезда к терпящим бедствие при сплавах на реках Юрюзань и Ай. Помимо этого, отряд сможет обеспечить безопасность создаваемого нового туристско-рекреационного кластера. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Отряд в Малоязе будет седьмым зональным поисково-спасательным отрядом на северо-востоке республики. Ранее созданные группы базируются в Уфе, Кумертау, Белорецке, Дюртюлях, Сибае и Туймазах.