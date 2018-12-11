Прямой эфир

Новый поисково-спасательный отряд создадут на северо-востоке Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Малояз Салаватского района Республики Башкортостан в соответствии с поручением врио главы региона создают новый поисково-спасательный отряд. Это позволит обеспечить прикрытие спасателями и защиту населения и территории северо-востока республики.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, расположение отряда позволит существенно сократить время прибытия спасателей для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Находиться он будет около федеральной трассы М-5 Москва–Уфа–Челябинск, автодорог регионального значения Кропачево–Месягутово–Ачит и Бирск–Тастуба–Сатка.

Также оно будет удобным для выезда к терпящим бедствие при сплавах на реках Юрюзань и Ай. Помимо этого, отряд сможет обеспечить безопасность создаваемого нового туристско-рекреационного кластера. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Отряд в Малоязе будет седьмым зональным поисково-спасательным отрядом на северо-востоке республики. Ранее созданные группы базируются в Уфе, Кумертау, Белорецке, Дюртюлях, Сибае и Туймазах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гору Куштау будут разрабатывать в Башкирии вместо Торатау
В Башкирии из полыньи спасли молодого лося

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017