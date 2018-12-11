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Собчак ушла с поста главного редактора журнала LʼOfficiel Russia

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Ксения Собчак покинула должность главного редактора российской версии французского журнала L’Officiel. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. 

«Пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной», — написала она.

Собчак охарактеризовала свою работу как «тренажер духа» по общению с начальством. По ее словам, данная работа стала важным жизненным опытом.

«Кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране», — заключила она.

Телеведущая присоединилась к ACMG (ранее издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году она возглавила редакцию L’Officiel Russia. В связи с участием в президентских выборах 2018 года Собчак приостановила работу над изданием, а к руководству журналом она вернулась в июне

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