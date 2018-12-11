В ЕС заподозрили Россию в попытке лишить Украину прав на Азовское море

Европарламент не исключает, что инцидент в Керченском проливе может быть попыткой России лишить Украину суверенных прав в Азовском море. Об этом говорится в предлагаемых поправках к резолюции Европарламента, сообщает телеканал RT во вторник, 11 декабря.

В документе отмечается, что Россия якобы планирует превратить Азовское море во «внутреннее озеро» и сделать из него исключительную военную зону. Это якобы позволит Москве взять под контроль экономику юго-восточной Украины.

Евродепутаты также призвали страны – члены Евросоюза ввести новые санкции в отношении России в случае удерживания украинских моряков и эскалации конфликта в Черноморском регионе.

Кроме того, документ содержит призыв отказывать российским судам, следующим из Азовского моря, в доступе к портам ЕС.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они отказались подчиниться требованиям погранслужбы ФСБ. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.