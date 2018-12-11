«Ъ»: россиянам придется установить «умные счетчики» на газ

Пользующихся центральным газоснабжением россиян могут обязать устанавливать «умные счетчики». Их установка может обойтись населению почти в 130 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что поручение проработать возможность введения счетчиков дал вице-премьер Дмитрий Козак. Данным вопросом займутся Минэнерго, Министерство экономического развития России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Согласованные предложения по системам учета на газ ведомства должны будут предоставить до 1 марта 2019 года.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре 2017 года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго, а депутаты Госдумы одобрили документ в первом чтении.

По словам гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, установка счетчика обойдется в среднем в 4–5 тыс. рублей. При этом в «Газпроме» подсчитали, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млн рублей.

10 ноября 2017 года члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике выступили с предложением обязать поставщиков устанавливать в квартирах россиян счетчики на газ, воду и свет. Депутаты отмечали, что приборов учета не имеют порядка 30% жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу.