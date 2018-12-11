Lada Vesta отзывают из-за проблем с колесными дисками

Компания «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 41507 автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Причиной является выявленная комплектация с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована. Цвет окраски диска запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колес, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Дилеры оповестят владельцев LADA Vesta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

На автомобилях будет выполнена покраска диска запасного колеса, а все работы будут проведены бесплатно, уточняется в сообщении ведомства.

Вчера, 10 декабря, ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщил об отзыве для ремонта 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2018 году.