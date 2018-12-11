Фонд финансирования промышленности появится в Челябинской области

Челябинские бизнесмены могут рассчитывать на крупную поддержку властей в 2019 году. На базе Центра микрофинансирования в области создадут Фонд финансирования промышленности и предпринимательства. Предполагается, что новая структура будет предоставлять займы местным предприятиям.

Как отмечает 1obl.ru, Фонд наделят полномочиями по использованию всех доступных бизнесу федеральных и региональных финансовых инструментов. Он также будет обладать функцией по предоставлению субсидий участникам аккредитованных кластеров на покупку оборудования. По словам губернатора Бориса Дубровского, предприниматели получат всестороннюю поддержку после слияния всех финансовых функций в одном фонде.

Агентство отмечает, что Южный Урал, который считается крупнейшим промышленным регионов, имеет большие планы на развитие этой сферы. Так, ММК намерен построить аглофабрику, призванную сократить выбросы пыли и диоксиды серы. Ее планируют запустить уже в январе 2019 года. Вложения в этот проект превышают 25 млрд рублей. Кроме того, в регионе должен появиться завод сжиженного газа и производственный комплекс по выпуску полимерных изделий.