В Москве началась церемония прощания с Алексеевой

Церемония прощания с правозащитницей, экс-главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой началась в 10:00 мск в Центральном доме журналиста в Москве. Об этом 11 декабря сообщает «Интерфакс».

Одним из первых выразить свои соболезнования прибыл председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он отметил, что Алексеева была одной из икон правозащитного движения страны, она посвятила себя служению людям.

11 декабря стало известно, что соболезнования в связи со смертью правозащитницы выразил Госдеп США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря не исключил, что глава государства Владимир Путин приедет попрощаться с Людмилой Алексеевой.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она была автором более 100 работ по вопросам прав человека. За свою правозащитную деятельность она была удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и другие.