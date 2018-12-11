Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

Самолеты Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в венесуэльском международном аэропорту Майкетия. Видео посадки воздушных судов публикует телеканал РЕН ТВ.

Самолеты преодолели более 2 тыс. км. Маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в соответствии с международным правом.

Экипажи самолетов встретили в аэропорту Майкетия министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что подобная практика позволяет пилотам приобретать опыт дальних перелетов и поддерживать технику в боевом состоянии. Он выразил надежду, что Москва и Каракас продолжат сотрудничество в этом направлении, уточняет «РИА Новости».

Между тем на отправку российских стратегических ракетоносцев обратили внимание в США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что народам двух стран следует рассматривать этот перелет как «разбазаривание государственных средств».