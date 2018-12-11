Прямой эфир

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолеты Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в венесуэльском международном аэропорту Майкетия. Видео посадки воздушных судов публикует телеканал РЕН ТВ.

Самолеты преодолели более 2 тыс. км. Маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в соответствии с международным правом.

Экипажи самолетов встретили в аэропорту Майкетия министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что подобная практика позволяет пилотам приобретать опыт дальних перелетов и поддерживать технику в боевом состоянии. Он выразил надежду, что Москва и Каракас продолжат сотрудничество в этом направлении, уточняет «РИА Новости».

Между тем на отправку российских стратегических ракетоносцев обратили внимание в США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что народам двух стран следует рассматривать этот перелет как «разбазаривание государственных средств».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле
Песков рассказал о российской помощи Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017